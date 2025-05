Favori in Comune cadono quasi tutte le accuse Processo va avanti per ex sindaco e altri 10

L'ex sindaco e altri dieci imputati vedono cadere quasi tutte le accuse nel processo che li vede coinvolti. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduto da Sergio Enea, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione sui reati di abuso d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico e violazione del testo unico d’edilizia, consentendo così il proseguimento del processo.

