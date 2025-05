Fausto Brizzi sulla moglie Silvia Salis | Sono il suo primo fan a casa nostra vige il matriarcato Nostro figlio porta il cognome della madre

Fausto Brizzi condivide il suo amore e il rispetto per la moglie Silvia Salis, neo sindaca di Genova, rivelando che a casa loro regna un matriarcato. Il regista e sceneggiatore racconta il suo ruolo da padre, sottolineando che il loro figlio porta il cognome della madre e annuncia la sua intenzione di vendere la casa a Roma per dedicarsi completamente alla famiglia e al piccolo Eugenio.

Il regista e sceneggiatore ha parlato del rapporto con la neo sindaca di Genova: «Nostro figlio porta il cognome della madre. Venderò la mia casa a Roma e farò il papà di Eugenio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fausto Brizzi sulla moglie Silvia Salis: «Sono il suo primo fan, a casa nostra vige il matriarcato. Nostro figlio porta il cognome della madre»

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa: indagata per omicidio la compagna del figlio - Stefania Camboni è stata tragicamente uccisa con 15 coltellate nella sua abitazione. La compagna del figlio è attualmente indagata per omicidio, ma la sua versione degli eventi non ha convinto gli inquirenti, soprattutto in assenza di segni di effrazione. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Silvia Salis sindaca di Genova, la reazione del marito Fausto Brizzi: Il primo pensiero a suo papà Eugenio; Chi è Silvia Salis, ex atleta e moglie del regista Fausto Brizzi; Silvia Salis, il marito Fausto Brizzi: Ha vinto con il suo fair play, potrei farci un film -; Silvia Salis, il marito Fausto Brizzi: “Ha vinto con il suo fair play, potrei farci un film”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Silvia Salis: Il matrimonio con Fausto Brizzi? In famiglia la sportiva sono io