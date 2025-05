Fausto Brizzi | Sono io il primo fan di Silvia Salis a casa nostra vige il matriarcato

Il regista e sceneggiatore, marito della neo sindaca di Genova: “Nostro figlio porta il cognome della madre”... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fausto Brizzi: “Sono io il primo fan di Silvia Salis, a casa nostra vige il matriarcato”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Silvia Salis, campionessa diventata sindaca di Genova. Difese il marito Fausto Brizzi: Molestie? Contro di lui il nulla; Chi è Silvia Salis, nuova sindaca di Genova: la passione per lo sport, le battute sessiste, la dedica al padre; Fausto Brizzi, nuovo first gentleman di Genova: “è mancata la suspense”; Silvia Salis: “Per Genova sarà una liberazione. Con me questa città crescerà nella trasparenza”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fausto Brizzi: “Sono io il primo fan di Silvia Salis, a casa nostra vige il matriarcato” - «A casa nostra vige già un matriarcato puro», sorride senza scherzare Fausto Brizzi, tra i registi sceneggiatori di maggior successo nel cinema italiano, da lunedì first gentleman – si autodefinisce – ... 🔗Secondo genova.repubblica.it

Silvia Salis, il marito Fausto Brizzi: “Ha vinto con il suo fair play, potrei farci un film” - La gioia di Fausto Brizzi, regista, produttore e marito della neo-sindaca di Genova, Silvia Salis, per la vittoria della moglie alle elezioni comunali del ... 🔗Si legge su msn.com

“Fausto Brizzi mi ha molestata”: a ‘Le Iene’ le accuse di dieci attrici e modelle. Il regista: “Mai avuto rapporti non consenzienti” - “Il regista che mi ha molestata è Fausto Brizzi”. Sono Clarissa Marchese (Miss Italia 2014) e Alessandra Giulia Bassi le prime due ragazze ad aver accusato a viso scoperto il 49enne regista ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Silvia Salis: Il matrimonio con Fausto Brizzi? In famiglia la sportiva sono io