Farmacie Comunali Fdi | Piazza denigra la società che presiede

Il consigliere comunale Nicola Domeneghetti, esponente di Fratelli d’Italia, accusa Giovanni Piazza di condurre una campagna denigratoria contro le Farmacie Comunali Piacentine. L'intervento in aula ha posto l'accento sulla situazione tesa all'interno della società, evidenziando conflitti interni e la necessità di un confronto costruttivo per il bene dei servizi farmaceutici comunali.

«Giovanni Piazza sta conducendo una campagna denigratoria nei confronti della società che presiede, Farmacie Comunali Piacentine». L'accusa diretta arriva da Nicola Domeneghetti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che in aula ha puntato il dito contro il riconfermato rappresentante del...

