Farmaci e oppiacei comprati da ragazzini per drogarsi | sulle chat venti euro per un ricetta falsa

L'inchiesta sull'istigazione al suicidio di Andrea Prospero ha messo in luce un preoccupante fenomeno: ragazzini che acquistano farmaci e oppiacei tramite chat, pagando anche solo venti euro per ricette false. Questo oscuro mercato online ha sollevato interrogativi su diverse morti sospette, evidenziando la facilità con cui i giovani possono accedere a sostanze potenzialmente letali. Una crisi che richiede attenzione e interventi immediati.

Dall’inchiesta sull’istigazione al suicidio di Andrea Prospero, il ragazzo trovato morto in un b&b di Perugia, è nato un altro filone di indagine: su alcune piattaforme si possono acquistare prescrizioni da presentare in farmacia. Diverse le morti sospette... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Farmaci e oppiacei comprati da ragazzini per drogarsi: sulle chat venti euro per un ricetta falsa

