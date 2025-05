Farioli in Serie A | il presidente ha scelto lui per ripartire

Francesco Farioli, dopo un concludente periodo all’Ajax, è pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A. Nonostante l'amara sconfitta nel rincorrere il titolo, il tecnico italiano ha attirato l'attenzione di diverse squadre, ma sarà un club specifico a dargli l'opportunità di ripartire e dimostrare il suo valore. Scopriamo chi sarà il suo nuovo destino.

Lasciato l’Ajax dopo la delusione di aver perso lo scudetto all’ultima giornata, Francesco Farioli è pronto a rilanciarsi in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbero diverse le squadre che in queste settimane si sono fatte avanti per il tecnico italiano, ma nessuna di queste l’ha convinto al punto da strappargli il sì. Fra tutte, però, una in particolare si può ritenere in pole position, anche perché nelle trattative per Francesco Farioli sarebbe sceso in campo in prima persona addirittura il presidente, che ritiene il 36enne essere il profilo ideale con il quale avviare un nuovo corso che si spera possa essere non solo ambizioso ma anche vincente... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Farioli in Serie A: il presidente ha scelto lui per ripartire

