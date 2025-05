Fari accesi sulle piazze Vertice in Prefettura

In occasione del vertice in prefettura, il Prefetto Andrea Cantadori ha annunciato un rafforzamento dei controlli in città e lungo le linee ferroviarie, estendendo l'attenzione a Sarzana e alle stazioni. Questa misura, in previsione dell'estate e degli eventi, è stata consolidata da una circolare del Ministero dell'Interno, mirata a garantire maggiore sicurezza e vigilanza sul territorio.

Controllo in città e nelle linee ferroviarie. La linea di controllo proposta dal Prefetto Andrea Cantadori (nella foto) non riguarderà soltanto il centro città anche in previsione dell'estate e degli eventi ma anche il teritorio di Sarzana e le stazioni. Una circolare del Ministero dell'Interno in tema di danneggiamenti alle linee ferroviarie ha fatto scattare maggior controllo e prevenzione da parte di polizia ferroviaria carabinieri. Al vertice de comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza erano presenti in prefettura Cristina Ponzanlli sindaco di Sarzana accompagnata dall'assessore Stefano Torri e la comandante della polizia locale Ilaria Benassi, all'essore spezzino alla sicurezza Giulio Guerri e l'assessore all'organizzazione "Grandi Eventi" Pietro Cimino...

