Falso e pericoloso Crosetto smonta la balla di Bonelli sugli F35 israeliani in Italia

In un clima di crescente tensione, le dichiarazioni sulla presenza di caccia F35 israeliani in Italia hanno scatenato polemiche e smentite. Crosetto e Bonelli si sono confrontati su questioni delicate che coinvolgono sicurezza e ruolo delle Forze Armate, evidenziando come le accuse possano facilmente essere distorte o usate a fini politici.

Il portavoce dei Verdi accusa: "Avete garantito un'esercitazione militare ai caccia che bombardano Gaza". Il ministro della Difesa smentisce: "È una menzogna che offende le nostre Forze Armate". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Falso e pericoloso". Crosetto smonta la balla di Bonelli sugli F35 israeliani in Italia

