Falsi trainer online e diete fasulle 420 truffe in Toscana | 19 casi anche tra Livorno e provincia

Negli ultimi mesi, la Toscana ha registrato un allarmante aumento di truffe legate a falsi trainer online e diete miracolose, con 420 segnalazioni ricevute da Federconsumatori tra aprile 2023 e 2024. Tra queste, ben 19 casi sono stati riscontrati a Livorno e provincia. L'associazione ha avviato un’analisi per mettere in luce un fenomeno preoccupante che colpisce la salute dei consumatori.

Tra l'aprile del 2024 e quello scorso sono state 420 le persone che, in Toscana, si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori per denunciare casi di truffa o danni legati a trainer fasulli o falsi professionisti delle diete. A stilare i numeri è la stessa associazione, che ha condotto... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Falsi trainer online e diete fasulle, 420 truffe in Toscana: 19 casi anche tra Livorno e provincia

