False fatture per evadere l' Iva e lavoratore in nero senza permesso di soggiorno | chiesti 4 rinvii a giudizio

La Procura ha concluso un'inchiesta su false fatture per evasione fiscale e impiego irregolare di un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, richiedendo quattro rinvii a giudizio. L'indagine, firmata dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna, coinvolge Luca Di Piazza, 40 anni, accusato di gestire attività illecite in azienda. I dettagli emergono in un contesto di crescente attenzione verso il contrasto all'evasione e al lavoro nero.

False fatture per evadere l'Iva e uno straniero senza permesso di soggiorno sorpreso a lavorare in azienda: la Procura chiude l'inchiesta e chiede quattro rinvii a giudizio. Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna nei confronti di Luca Di Piazza, 40 anni, di... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "False fatture per evadere l'Iva e lavoratore in nero senza permesso di soggiorno": chiesti 4 rinvii a giudizio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fatture false per evadere l’Iva. Condanna per l’ex consigliere di Cento; Fatture false per 10,5 milioni di euro, smantellata rete criminale cinese; Fatture false per 10,5 milioni di euro, denunciati 15 imprenditori: volevano evadere l'Iva; Fatture false per 10,5 milioni di euro: emesse per evadere l’Iva, denunciati 15 imprenditori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fatture false per 10,5 milioni di euro, denunciati 15 imprenditori: volevano evadere l'Iva - PORDENONE - Quindici imprenditori cinesi, tra cui i titolari di 13 imprese attive in provincia di Pordenone, sono stati denunciati dalla guardia di finanza per la presentazione, nelle ... 🔗Riporta msn.com

Fatture false per evadere l’Iva. Condanna per l’ex consigliere di Cento - Cento Dichiarando infondato il ricorso, la Corte di Cassazione ha reso definitiva la confisca di oltre 750mila euro a carico della società Digital Cento, l’azienda di Paolo Matlì, ex consigliere comun ... 🔗Secondo msn.com

Omessa dichiarazione IVA e fatture false: la Cassazione conferma la configurazione del reato fiscale - La configurazione giuridica del reato di omessa dichiarazione IVAL’omessa dichiarazione IVA costituisce un reato previsto dall’articolo 5 del Decreto ... 🔗Riporta assodigitale.it

False fatture per evadere l'iva