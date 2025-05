Fallito anche il nono test di Starship | il mega-razzo di Musk esplode in volo

SpaceX ha subito un altro pesante colpo con il fallimento del nono test di Starship. Il mega-razzo di Elon Musk, progettato per trasportare l'umanità su Marte, è decollato dal Texas ma si è distrutto in volo dopo 45 minuti. Questo ennesimo incidente solleva interrogativi sulla capacità di SpaceX di realizzare le ambizioni spaziali di Musk.

È fallito anche il nono test di Starship di SpaceX: il mega-razzo dell’azienda spaziale di Elon Musk, che nei piani del magnate dovrebbe portare l’uomo su Marte, si è alzato in volo sul Texas alle ore 1:30 italiane per poi esplodere 45 minuti dopo, anziché completare il suo percorso con una discesa controllata e un ammaraggio nell’Oceano Indiano, nel giro di un’ora e mezza, come auspicato. pic.twitter.comTBIeAylLgu — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025 Starship ha subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo. Come nei due precedenti test dell’enorme razzo (alto 123 metri, come un palazzo di 40 piani), il lancio si è dunque concluso con un’esplosione in quota e una pioggia di detriti in mare... 🔗 Leggi su Lettera43.it