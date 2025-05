Fallisce il nono test del razzo Starship di Space X

Il nono test di volo della navicella spaziale Starship di SpaceX si è concluso con un fallimento, segnando un nuovo ostacolo per la compagnia nel suo obiettivo di sviluppare razzi riutilizzabili. L'evento, che includeva il primo volo di rilancio del razzo Super Heavy, mette in discussione i progressi della SpaceX, nonostante i successi ottenuti in precedenti lanci.

Milano, 28 mag. (askanews) - Il nono lancio di prova della navicella spaziale Starship, che è stato anche il primo volo di rilancio del razzo vettore Super Heavy, si è concluso con un fallimento, ha dichiarato il colosso statunitense della tecnologia spaziale SpaceX. SpaceX ha lanciato il nono test della navicella spaziale a due stadi Starship ieri, dopo che due precedenti lanci sono falliti a gennaio e marzo. La navicella Starship, dotata del primo stadio riutilizzabile, il razzo vettore Super Heavy, è decollata intorno all'1:30 italiane dal sito di lancio di Starbase in Texas.

