falcomics gli scout coinvolti da marche multiservizi falconara recuperano oltre 3 tonnellate di rifiuti

Durante FalComics, dal 23 al 25 maggio, gli scout di Marche Multiservizi Falconara hanno attuato una decisiva campagna di sensibilizzazione ambientale, recuperando oltre 3 tonnellate di rifiuti. Grazie all'impegno degli ‘informatori ambientali’ e alla partecipazione attiva dei visitatori, l'iniziativa ha dimostrato quanto sia fondamentale la separazione dei rifiuti per un futuro più sostenibile.

FALCONARA - Gli 'informatori ambientali' messi in campo nei tre giorni di FalComics per la separazione dei rifiuti hanno realmente «fatto la differenza», come recitava lo slogan di Marche Multiservizi Falconara. Dal 23 al 25 maggio, nei cestini posizionati lungo via Bixio e nelle aree tematiche.