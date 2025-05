Fa che sia un racconto ultimi giorni per visitare la mostra

Ultimi giorni per esplorare la mostra "Fa che sia un racconto" all'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo! Non perdere l'opportunità di scoprire le straordinarie fotografie di Lorenzo Tugnoli, curate da Francesca Recchia e dirette creativamente da Diego Segatto. Concluderemo con un'affascinante visita guidata lunedì 2 giugno alle 17.30. Un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della fotografia!

Si concluderà con un’ultima visita guidata, lunedì 2 giugno alle 17.30 all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, la mostra "Fa che sia un racconto", con le fotografie di Lorenzo Tugnoli, la curatela di Francesca Recchia e la direzione creativa di Diego Segatto, che dopo un allestimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Fa che sia un racconto", ultimi giorni per visitare la mostra

L’epopea dei diavoli su due ruote in Terra d’Otranto: la mostra-racconto a Lecce - Un viaggio nella storia del ciclismo a Lecce, dove la passione per le due ruote ha scritto pagine indimenticabili. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

(Gaza) Palestina – Storia dell’ultimo crimine frutto delle colonizzazioni occidentali; ’Fa che sia un racconto’,. Visita guidata alla mostra; A Bagnacavallo domenica 25 visita guidata alla mostra fotografica ‘Fa che sia un racconto’; Scudetto Napoli, il racconto di Maurizio de Giovanni, Isa Danieli e Peppe Lanzetta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Fa che sia un racconto”, ultime due visite guidate speciali alla mostra nell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo - Gli ultimi eventi collaterali alla mostra «fa che sia un racconto», allestita fino al 2 giugno all’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo con le ... 🔗Secondo ravennanotizie.it

Lorenzo Tugnoli – fa che sia un racconto - La mostra “fa che sia un racconto” offre un’inedita riflessione ... alla dimensione geopolitica di processi culturali. Negli ultimi anni, Francesca si occupa principalmente di pratiche ... 🔗Da artribune.com

’Fa che sia un racconto’, stasera l’anteprima - Domani, alle 18 all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, sarà inaugurata la mostra ’Fa che sia un racconto’, con le fotografie di Lorenzo Tugnoli (nella foto), la curatela di ... 🔗Come scrive msn.com

L'Ultimo Conclave | Una breve storia e molte curiosità | Mauro Biglino