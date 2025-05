fa cadere il gelato e si scatena l inferno denunciati 5 adolescenti

Un innocuo incidente in un locale di Correggio ha scatenato una reazione esagerata tra un gruppo di adolescenti. Un vassoio accidentalmente urtato ha fatto cadere gelato sulle scarpe di un giovane, ma la situazione è presto degenerata, portando alla denuncia di cinque ragazzi. Scopriamo i dettagli di questo curioso episodio che ha messo in luce le dinamiche giovanili e le conseguenze di reazioni impulsive.

Correggio (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 - Ha urtato accidentalmente un vassoio sul tavolo di un locale pubblico di Correggio, facendo cadere del gelato sulle scarpe di un giovane, che era in compagnia di quattro amici. Un incidente che ha rischiato di degenerare quando il gruppetto ha reagito con violenza verso la vittima, di 16 anni, colpita con schiaffi sulla testa e costretto a consegnare 35 euro che aveva con sé. E poi minacce di ritorsione se avesse denunciato la vicenda. Ma alcuni testimoni hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri, che con le immagini della videosorveglianza del locale sono risaliti ai presunti responsabili, indagati ora per concorso in rapina aggravata e minaccia aggravata