Fa arrestare il figlio per estorsione ma al processo fa retromarcia | Nessuna minaccia

Un padre sessantenne, dopo aver denunciato il figlio per estorsione e lesioni che hanno portato all'arresto del giovane, sorprende tutti facendo retromarcia in udienza. Durante il processo, l'uomo sostiene che non ci siano state minacce, ma solo una normale richiesta tra padre e figlio. Questo clamoroso cambio di posizione solleva interrogativi sulle dinamiche familiari e sulle motivazioni che hanno portato a una denuncia così grave.

"Nessuna minaccia, solo una richiesta da figlio a padre": clamorosa retromarcia in udienza di un sessantenne che prima ha denunciato per ben sei volte il figlio, facendolo finire in carcere per estorsione e lesioni aggravate ai suoi danni, salvo poi fare retromarcia questa mattina al processo.

