F1 il film omaggia l’iconica immagine di Akira nel poster

In vista dell'attesissima uscita di F1 Il Film, la Warner Bros svela un poster esclusivo per i Dolby Cinema, che celebra l'iconica immagine di Akira. Questa mossa promozionale non solo anticipa la pellicola, ma rende omaggio a una delle più celebri opere nel panorama anime, collegando il mondo della Formula 1 a un simbolo della cultura pop. Scopri di più su questa fusione tra motociclismo e arte.

anticipazioni e promozione di F1 Il Film: un omaggio iconico nel poster Dolby Cinema. Con l’approssimarsi dell’uscita nelle sale di F1 Il Film, la Warner Bros intensifica le iniziative promozionali, diffondendo un poster esclusivo per i Dolby Cinema. Questa immagine rende omaggio a uno dei simboli più riconoscibili del cinema mondiale, evocando immediatamente un’immagine cult che richiama alla memoria una delle scene più iconiche dell’animazione asiatica. il richiamo all’arte cinematografica e all’animazione giapponese. Il poster presenta un’immagine che ricorda chiaramente Akira, il celebre film d’animazione di Katsuhiro Otomo... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - F1 il film omaggia l’iconica immagine di Akira nel poster

