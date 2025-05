In vista dell'uscita di "F1 Il Film", Warner Bros ha svelato un poster esclusivo per i Dolby Cinema che rende omaggio a un'iconica immagine di "Akira". Questa scelta celebra l'incontro tra il mondo della Formula 1 e la cultura cinematografica giapponese, creando una sinergia visiva che entusiasma i fan di entrambi gli universi. Scopriamo i dettagli di questa affascinante omaggio.

F1 Il Film: il poster omaggia un’iconica immagine di Akira Mentre si avvicina sempre più l’uscita in sala di F1 Il Film, la Warner Bros intensifica la promozione e diffonde un poster per i Dolby Cinema che omaggia chiaramente una delle più riconoscibili icone della cinematografia mondiale. Ecco il poster: chi vi ricorda? Ovviamente non bisogna essere esperti di cinema d’animazione asiatico per riconoscere in questa immagine l’eco preciso di Akira e della famosissima immagine in cui Kaneda va verso la sua riconoscibile moto rossa. Il fondo bianco e le ombre contrastate fanno il resto: Da Apple Original Films e dai filmmakers di “Top Gun: Maverick” arriva “ F1 Il Film “, con protagonista Brad Pitt per la regia di Joseph Kosinski... 🔗 Leggi su Cinefilos.it