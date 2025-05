F1 Domenicali difende il GP di Monaco | Evento straordinario Cambiare layout non è facile

Il Gran Premio di Monaco 2025 ha visto trionfare Lando Norris su McLaren, con Charles Leclerc che ha conquistato il secondo posto e Oscar Piastri, leader del Mondiale, chiudendo sul terzo gradino del podio. In un contesto dove F1 Domenicali difende l'unicità dell'evento, la questione di un possibile cambio di layout rimane complessa e dibattuta. Un'edizione straordinaria che ha lasciato il segno.

Il Gran Premio di Monaco 2025 è andata in archivio con la vittoria di Lando Norris su McLaren davanti alla Ferrari del padrone di casa monegasco Charles Leclerc, mentre il leader del Mondiale di Formula Uno Oscar Piastri è salito sul terzo gradino del podio con l'altra vettura papaya del team di Woking. Se le qualifiche del sabato hanno regalato come ogni anno grande spettacolo tra le tortuose strade del Principato, la domenica si è rivelata come da tradizione abbastanza soporifera nonostante la novità regolamentare dei due pit-stop obbligatori. " Prima di tutto, parto dal fatto che l'evento di Monaco è stato straordinario...