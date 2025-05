Ex Milan Pato | La fede mi ha salvato ho realizzato tutti i miei sogni

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, si racconta in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', riflettendo su come la sua fede lo abbia sostenuto nei momenti difficili e aiutato a realizzare i suoi sogni calcistici. Tra ricordi del passato, esperienze nel presente e aspirazioni future, Pato condivide il suo percorso personale e professionale in un'interessante analisi della resilienza e della determinazione.

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Pato: “La fede mi ha salvato, ho realizzato tutti i miei sogni”

