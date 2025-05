Ex chiosco Campo di Marte | o un presidio della Municipale o l’abbattimento

Il consigliere comunale Michele Menchetti torna a richiamare l'attenzione sull'ex chiosco di Campo di Marte, chiedendo un intervento risolutivo per l'immobile comunale. Le opzioni discusse includono un presidio della municipale o l'abbattimento, sollevando interrogativi sul futuro di questa struttura finora trascurata.

"Torno a chiedere un intervento risolutivo per l'immobile comunale dell'ex chiosco di Campo di Marte". A ribadirlo è il consigliere comunale Michele Menchetti, esponente dell'opposizione nell'assise cittadina, che interviene nuovamente in merito al mancato utilizzo dell'immobile posto all'interno...

Sull'immobile ex chiosco di Campo di Marte. Che vogliamo fare?