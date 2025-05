Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv | orari 28 maggio programma streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 28 maggio, inizia agli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad, sull’isola di Hvar in Croazia. La rassegna continentale si apre con la 10 km, distanza olimpica che offrirà un'importante occasione per valutare la preparazione degli atleti italiani. Scopri gli orari di trasmissione in tv e in streaming per seguire da vicino le competizioni.

Oggi, mercoledì 28 maggio, prenderanno il via gli Europei di nuoto di fondo. Nelle acque libere a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, la rassegna continentale prenderà il via e si inizierà subito forte con la distanza olimpica, ovvero la 10 km. Una competizione importante per capire la condizione degli atleti al via, in funzione del percorso che porterà ai Mondiali a Singapore. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.00 A dare il via alle danze saranno le donne con il via alle 09.00. In casa Italia, ci saranno a gareggiare Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Linda Caponi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 28 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Le notizie più recenti da fonti esterne

Acque Libere. la prossima settimana l'Europeo a Stari Grad. ENTRY LIST.; Federazione Italiana Nuoto - Europei. Che sorpresa! Jodoin di Maria-Giovannini argento nel sincro da 10 mt; Europei di Stari Grad. Mercoledì al via con la dieci chilometri; Europei di Tuffi 2025, l’Italia in gara con nove Azzurri: obiettivo medaglie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Europei nuoto di fondo 2025 oggi: orari 28 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 28 maggio, prenderanno il via gli Europei di nuoto di fondo. Nelle acque libere a Stari Grad (Croazia), sull'isola di Hvar, la rassegna ... 🔗Da oasport.it

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di ... 🔗Scrive oasport.it

Nuoto di fondo: agli Europei tocca subito a Paltrinieri, tra le donne l'Italia schiera Ginevra Taddeucci. Il programma - Gregorio Paltrinieri si tuffa domani (ore 14) nel mare “un po’ freddino”, per dirla alla Forrest Gump, dell’isola di Hvar, in Croazia, l’isola felice di Igor ... 🔗Secondo msn.com

What A Performance At The #ArtisticSwimming World Cup 2025 Team Technical Event By ???? Team Spain!