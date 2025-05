Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario mercoledì 28 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 28 maggio, si svolge la terza giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia, Germania. A partire dalle 17.00, gli atleti italiani scenderanno in campo nella nuova gara a coppie miste, una novità che rappresenta un passo verso le Olimpiadi di Los Angeles. Scopri il calendario e come seguire gli eventi in diretta streaming e in TV.

Oggi mercoledì 28 maggio (a partire dalle ore 17.00) va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale e debutterà la neonata gara a coppie miste, evento che farà parte anche del programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (magari con qualche accortezza e cambiamento in termini di format). LA DIRETTA LIVE DELLA GARA A SQUADRE MISTA DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 17.00 In cosa consiste? All’evento si sono qualificati sedici binomi in base ai risultati dei turni preliminari. Ogni Nazione schiererà un uomo e donna, i quali potranno decidere su quale attrezzo esibirsi (al maschile si può scegliere tra corpo libero, parallele pari, sbarra; al femminile si può selezionare tra corpo libero, volteggio, trave)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario mercoledì 28 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Le notizie più recenti da fonti esterne

Risultati Europei di Ginnastica Artistica 2025: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025: ecco l’Italia che partirà per Lipsia; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; L'Italia femminile si conferma sul trono agli Europei: oro per le Fate nel concorso generale di Lipsia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 28 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi mercoledì 28 maggio (a partire dalle ore 17.00) va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Segnala oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande nella novità gara a squadre miste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale ... 🔗Da oasport.it

Ginnastica artistica, Europei di Lipsia: l'Italia si conferma d'oro nell'all around femminile - Trionfo Italia in Germania. Il cielo è azzurro sopra Lipsia, sede dei Campionati Europei di ginnastica artistica al via oggi. Le Fate della ... 🔗Lo riporta msn.com