Europei di Scherma l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo

L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo. Un risultato che testimonia la forza e la determinazione dei nostri atleti, pronti a puntare al podio davanti al pubblico di casa.

Roma – I Campionati Europei di Genova 2025 sono ormai alle porte e la scherma italiana si presenta a questa edizione della kermesse continentale (in programma dal 14 al 19 giugno) da disputare “in casa” con ben 59 medaglie (22 d’oro, 18 d’argento e 19 di bronzo) conquistate nella Coppa del Mondo appena conclusa. Un numero importante, roboante. Cinquantanove. Tante sono state le volte in cui, tra prove individuali e gare a squadre, gli atleti azzurri sono saliti sul podio in questa stagione nelle 48 tappe (otto per ciascuna specialità) del circuito iridato. Al fioretto va la palma di arma più prolifica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

