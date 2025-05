Europei di Canottaggio l’Italia in gara da domani | obiettivo medaglie

Domani a Plovdiv, Bulgaria, iniziano gli Europei di Canottaggio, un evento cruciale per la Nazionale Italiana Senior e Pararowing. Con dieci equipaggi pronti a competere, l'obiettivo è chiaro: conquistare medaglie e dare il via a un quadriennio olimpico di successi. Le gare inizieranno alle 9.30 locali (8.30 in Italia), dando il via a un'entusiasmante lotta per l'oro.

Plovdiv – Scattano domani a Plovdiv (Bulgaria) gli Europei di Canottaggio. Saranno dieci gli equipaggi in gara nel primo appuntamento del quadriennio olimpico per la Nazionale Senior e Pararowing diretta da Antonio Colamonici. La prima giornata, con inizio gare alle 9.30 locali (le 8.30 in Italia), sarà dedicata alle batterie. A esordire per primo sarà Giacomo Perini nella specialità del singolo PR1 Pararowing. Sarà poi il momento del due senza femminile, con Alice Codato e Laura Meriano, e del due senza maschile con Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato. Quarto equipaggio in gara il doppio maschile di Gabriel Soares e Niels Torre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

