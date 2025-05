European Golden Boy svelati i primi 100 giovani solo 2 italiani

Scopri i primi 100 giovani talenti che aspirano a diventare l’European Golden Boy 2025, con solo due italiani tra i protagonisti. Il prestigioso premio, arrivato alla sua 23ª edizione, prende il via dal suggestivo borgo di Solomeo per individuare i futuri campioni del calcio europeo.

(Adnkronos) – È partito oggi dal cuore dell’Italia, e in particolare dal borgo di Solomeo, il viaggio che porterà all’elezione dell’European Golden Boy 2025, premio istituito da Tuttosport nel 2003 e giunto alla 23ª edizione: sul palco del teatro Cucinelli è stato svelato il primo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index con i 100 migliori giocatori Under 21 che militano in un campionato europeo. L’analisi di questo primo aggiornamento, affidata all’ideatore del premio Massimo Franchi, è stata la punta di diamante di un evento che ha coinvolto grandi nomi del panorama calcistico: accolti da Brunello Cucinelli, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – “La Serie A ambasciatrice dell’Italia nel mondo” –, Giorgio Chiellini – “MLS, cosa possiamo imparare dalla crescita del modello americano?” –, Adriano Galliani (che ha coinvolto Claudio Ranieri, accolto da una standing ovation) e Giovanni Branchini – “Calciomercato: storie, intuizioni e algoritmi” –, Federico Mari – “L’umanesimo del nuovo calcio” – e Gianluigi Buffon che, insieme al padrone di casa, ha raccontato “Il talento italiano”. 🔗 Leggi su Seriea24.it