estra pistoia quadro societario in ebollizione usa avanti sottotraccia malcontento italiano

È soltanto apparente la calma che aleggia sul Pistoia Basket 2000 in questi giorni. In realtà il fuoco arde sotto la cenere, su più fronti. Da una parte, come noto, c'è la proprietà americana guidata dal presidente Joseph David, che starebbe lavorando al riassetto dell'organigramma del club dopo l'addio del direttore sportivo Marco Sambugaro (e dopo quello 'indotto', in corso d'opera, del direttore generale Ettore Saracca). Dagli States filtra tranquillità , con un primo annuncio-chiave che sarebbe atteso a giorni. Come abbiamo scritto su queste colonne, l'indiziato numero uno per una poltrona da general manager (che dunque unificherebbe le funzioni dei due precedenti direttori) è Alessandro Frosini, già gm a Reggio Emilia e dato ormai in uscita da Verona: un profilo di grande valore, che darebbe slancio e concretezza al progetto di ripartenza a stelle e strisce...