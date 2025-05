Estorsione da 40mila euro a titolare del vivaio il titolare del concessionario | Diana pagò il danno dell' auto

Un nuovo capitolo emerge nel processo che coinvolge Francesco Diana, accusato di estorsione per 40mila euro nei confronti di un titolare di vivaio. L’incidente scaturisce da un noleggio di un'auto di lusso, una Range Rover SVR, e dalle contestazioni riguardanti danni e responsabilità. Le dichiarazioni del titolare di una ditta di autonoleggio dell'agro aversano gettano luce su una vicenda intricata e delicata.

"Francesco Diana venne a noleggiare un Range Land Rover SVR 2000 per dieci giorni e dopo neppure un paio d'ore mi chiamò dicendomi che l'auto era rotta". Sono le dichiarazioni rese dal titolare di una ditta di autonoleggio dell'agro aversano a cui si Francesco Diana nel processo a suo carico e.

