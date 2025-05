Estate in arrivo voglia di tintarella | Ecco i segreti per un’abbronzatura senza brutte sorprese

L'estate è alle porte e la voglia di abbronzarsi cresce. Ma come garantirsi una tintarella perfetta senza rischi per la pelle? In questo articolo, il dottor Franco Paciolla, dermatologo dell'istituto Medlight di Firenze, svela i segreti per un'abbronzatura sicura, sfatando falsi miti e offrendo preziosi consigli su come proteggere la pelle dai danni del sole. Scopri come goderti il sole in tutta sicurezza!

Firenze, 28 maggio 2025 – Con l'arrivo dell'estate, torna ovviamente il desiderio di esporsi al sole. Ma come farlo in modo sicuro, evitando danni a lungo termine? Lo abbiamo chiesto al dottor Franco Paciolla, dermatologo dell'istituto Medlight di Firenze, che ci guida tra falsi miti, buone abitudini e rischi spesso sottovalutati. Dottor Paciolla, come possiamo preparare al meglio la pelle all'esposizione solare? "La preparazione è più che altro mentale. Bisogna essere consapevoli che il sole, se preso in modo eccessivo, può provocare danni immediati alla pelle, come il classico eritema, e danni a lungo termine, cioè favorire la comparsa dei tumori cutanei...

