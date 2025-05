estate in arrivo previsti più di 30 gradi per il ponte del 2 giugno

Con l'estate alle porte, l'Italia si prepara a un ponte del 2 giugno all'insegna del sole e del caldo. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni si registreranno temperature superiori ai 30 gradi, grazie a un rinforzo dell'alta pressione. Scopri le prospettive climatiche per il fine settimana e come goderti al meglio queste giornate estive.

