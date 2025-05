Estate 2025 riapre la piscina Le Pavoniere | le info

L’estate 2025 si apre con una notizia tanto attesa: la riapertura della Piscina Le Pavoniere, un’oasi di relax immersa nel suggestivo Parco delle Cascine a Firenze. Dal 30 maggio, cittadini e visitatori potranno tornare a godere di qualche ora di svago in questo angolo di naturale perfezione, all’insegna di divertimento e benessere.

L'estate è alle porte e con essa torna uno degli appuntamenti più attesi dai fiorentini e dai numerosi turisti che giungono nella nostra città d'arte, cultura e bellezza: la riapertura della Piscina Le Pavoniere, incastonata nel suggestivo scenario del Parco delle Cascine. Da venerdì 30 maggio.

