Estate 2025 | caldo estremo siccità e fenomeni violenti Le previsioni degli esperti per l’Italia

L'estate del 2025 si prospetta come una delle più estreme mai registrate in Italia, con temperature torride e un aumento di fenomeni climatici violenti. Le previsioni delle agenzie meteorologiche, tra cui il centro ECMWF, indicano un'onda di caldo senza precedenti, accompagnata da una siccità intensa. Gli esperti avvertono della necessità di affrontare queste sfide ambientali con urgenza e strategie adeguate.

L'estate 2025 si preannuncia come una delle più torride e critiche degli ultimi decenni. Le principali agenzie meteorologiche europee e italiane, tra cui il prestigioso centro ECMWF, lanciano l'allarme: l'Italia si troverà ad affrontare un'ondata di caldo senza precedenti, con temperature che potrebbero superare i 40°C in molte aree del Paese. A peggiorare il quadro

