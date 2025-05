Esplode una villetta nella Bergamasca per il gas i testimoni | “La donna estratta dalle macerie chiedeva dei figli”

Una violenta esplosione ha devastato una villetta a Bagnatica, in provincia di Bergamo, il 27 maggio, presumibilmente a causa di una fuga di gas. I testimoni raccontano di un forte odore avvertito nei giorni precedenti, esprimendo rammarico per non aver segnalato la situazione. Tra le macerie, una donna è stata trovata e ha chiesto disperatamente dei suoi figli.

L'esplosione che a mattina del 27 maggio ha sventrato un'intera palazzina da 10 appartamenti a Bagnatica (Bergamo) sarebbe stata innescata da una fuga di gas. I residenti: "C'era odore da giorni, abbiamo sbagliato a non segnalare"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Esplode una villetta nella Bergamasca per il gas, i testimoni: “La donna estratta dalle macerie chiedeva dei figli”

