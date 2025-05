Esofagite eosinofila in età pediatrica | al Policlinico di Foggia visite gratuite ai pazienti tra i 6 e i 15 anni

La Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, guidata dal Prof. Angelo Campanozzi, offre visite gratuite per la diagnosi e la prevenzione dell’Esofagite Eosinofila nei bambini dai 6 ai 15 anni. Questa iniziativa si inserisce in una campagna nazionale di sensibilizzazione, con il supporto dell’Ambulatorio di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica, coordinato dalla Dott.ssa Alessandra, per migliorare la salute dei giovani pazienti.

