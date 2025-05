Esiste un caschetto per ogni meta di vacanza | dalla California alla Riviera

Il caschetto, acconciatura iconica e versatile, si conferma un must-have per ogni meta di vacanza, dalla California alla Riviera. Nonostante le tendenze capelli del 2025 possano sembrare in evoluzione, questo taglio continua a dominare le scelte estive, dimostrando di essere l'accessorio ideale per ogni avventura. Scopri come il caschetto si adatta perfettamente a ogni stagione e occasione.

È ufficiale: il taglio caschetto anticipa ogni stagione, ogni prospettiva di ferie e va in vacanza. A dispetto di tutti e tutte. Che questo taglio che ha dominato le ultime tendenze capelli 2025, avesse voglia di prendersi una pausa, era già ovvio la scorsa primavera. Quando aveva conquistato, con la sua presenza, le fortunate ospiti del resort in Thailandia in The White Lotus. Poi sono arrivate le versioni Californian Bob (amata da Halle Berry) e adesso. il Riviera Bob. Versioni più rilassate del classico bob, che ispirano già un'atmosfera da tramonto sul mare e bagni in piscina. Impossibile non cedere a questo fascino di taglio "senza pensieri"...

