Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano | chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu

Tragedia a Legnano, dove Vasilica Potincu, 35 anni, è stata brutalmente uccisa con nove coltellate nel suo appartamento. I carabinieri hanno arrestato un operaio di 29 anni, originario di Robecco sul Naviglio, sospettato dell'omicidio. L'evento ha scosso la comunità locale, accendendo il dibattito sulla sicurezza e la violenza di genere. Chi era la vittima e quali sono le circostanze del delitto?

Legnano – I carabinieri hanno fermato l’uomo sospettato di aver ucciso Vasilica Potincu, la donna di 35 anni – detta Katty o Elena – trovata morta sabato sera nel suo appartamento di via Stelvio a Legnano. Si tratta di un giovane operaio di 29 anni originario di Robecco sul Naviglio, nel milanese, che secondo gli inquirenti sarebbe l’ ultimo cliente ad aver incontrato la donna, che lavorava come escort, prima della sua morte. La svolta nelle indagini è arrivata dopo tre giorni di lavoro intenso da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pubblico ministero Ciro Caramore della Procura di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu

