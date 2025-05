Escort scomparsa a Prato indagato per sequestro di persona un avvocato calabrese

Un avvocato calabrese è indagato per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Denisa, un'escort a Prato. Secondo le dichiarazioni di un'amica della donna, il caso potrebbe rivelarsi un rapimento di natura passionale. La madre di Denisa, nel frattempo, avrebbe avviato rapporti con il legale, alimentando ulteriormente le speculazioni su questa inquietante vicenda.

Si ipotizza un rapimento passionale dopo le parole di un'amica di Denisa, che si è presentata spontaneamente ai magistrati. La madre della donna sarebbe in contatto con il legale... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Escort scomparsa a Prato, indagato per sequestro di persona un avvocato calabrese

Su questo argomento da altre fonti

Escort scomparsa a Prato, indagato un avvocato calabrese; Denisa, indagato l'avvocato calabrese per la scomparsa dell'escort a Prato; Denisa, chi è quell’avvocato “ossessionato”. Piste sbagliate o verità nascoste?; Scomparsa di Denisa, indagato l’avvocato per sequestro di persona. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Escort scomparsa a Prato, indagato per sequestro di persona un avvocato calabrese - Un avvocato calabrese di 45 anni è indagato per la scomparsa di Denisa Maria Adas, la escort di origine romena di cui si sono perse le tracce a Prato il 15 maggio. Del coinvolgimento di un avvocato si ... 🔗Come scrive msn.com

Una persona è indagata per la scomparsa di Denisa Maria Adas a Prato - C’è un primo indagato per la scomparsa di Denisa Maria Adas, una donna romena che lavorava come escort e che era stata vista l’ultima volta in un residence di Prato il 15 maggio. È un avvocato calabre ... 🔗Scrive ilpost.it

Maria Denisa Adas scomparsa, l'avvocato è indagato per sequestro di persona: «È viva, ma l'hanno pestata e tolto tutti i denti» - La notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, quella in cui si sono perse le sue tracce, i telefoni di Maria Denisa Adas sono stati riaccesi per alcuni minuti e c'è stato uno scambio di ... 🔗Si legge su msn.com