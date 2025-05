ESCLUSIVA IN – Di Napoli | PSG-Inter? Lautaro Martinez protagonista! Mercato passa da Inzaghi

In un'intervista esclusiva con Inter-News, Arturo Di Napoli, ex calciatore e attuale allenatore, analizza il percorso dell'Inter verso la finale di Champions League contro il PSG. Il focus si sposta sul mercato, con Lautaro Martinez come protagonista, e sul lavoro di Inzaghi, che prepara la squadra per un incontro che potrebbe scrivere pagine importanti nella storia del club.

Arturo Di Napoli, ex calciatore ora allenatore, ha concesso un'intervista esclusiva a Inter-News. La finale di Champions League contro il PSG e il mercato sono stati i temi affrontati. Di Napoli, l'Inter si presenta alla finale di Champions League contro il PSG per inseguire la storia. Come arrivano i nerazzurri, psicologicamente e fisicamente, alla sfida? Arrivano forti e carichi! Il club, Inzaghi e i calciatori sanno tutti che è un appuntamento con la storia. Lautaro Martinez ha pienamente recuperato per la finale di sabato. Alla luce delle sue prestazioni da 'capitano vero' nei precedenti turni di Champions League.

