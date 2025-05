Errani Paolini-Azarenka Routliffe oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Domani inizia il torneo di doppio femminile al Roland Garros 2025, con Sara Errani e Jasmine Paolini pronte a difendere il titolo. Le finaliste della scorsa edizione si trovano ad affrontare un avversario temibile: la forte coppia bielorussa formata da Viktoria Azarenka e la sua partner. Scopri orari, programma e opzioni per seguire il match in TV e streaming.

Comincia domani il cammino nel torneo di doppio femminile al Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le finaliste della scorsa edizione avranno subito un primo turno davvero molto complicato, visto che affrontano una coppia molto forte come quella composta dalla bielorussa Viktoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-AZARENKAROUTLIFFE (3° MATCH DALLE 11.00) Sicuramente il sorteggio non è stato fortunato per le azzurre, visto che si trovano due specialiste. ErraniPaolini sono comunque favorite e sono soprattutto reduci dalla seconda vittoria agli Internazionali d'Italia...

