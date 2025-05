ERO UN BULLO Scritto da Andrea Franzoso un successo da oltre ottanta repliche | lo spettacolo che ha emozionato studenti insegnanti e famiglie in tutta Italia

"Ero un bullo", scritto da Andrea Franzoso e tratto dall’omonimo libro edito da De Agostini, ha conquistato il pubblico italiano con oltre ottanta repliche. Questo spettacolo intenso ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, affrontando temi difficili con un approccio educativo che lascia un segno profondo. Le testimonianze di chi l’ha visto parlano di un'esperienza trasformativa e ricca di insegnamenti preziosi sulla vita e le relazioni.

Tratto da Ero un bullo edito da De Agostini “Lo spettacolo di oggi è stato forse uno dei più belli che ho visto in tutti questi anni; è stato educativo e ci ha lasciato qualcosa di importante.”— Giuseppe, 3ªB “Anche se parla di un tema duro, ti insegna che la vita è un grande regalo . L'articolo ERO UN BULLO Scritto da Andrea Franzoso, un successo da oltre ottanta repliche: lo spettacolo che ha emozionato studenti, insegnanti e famiglie in tutta Italia ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

ERO UN BULLO Scritto da Andrea Franzoso, un successo da oltre ottanta repliche: lo spettacolo che ha emozionato studenti, insegnanti e famiglie in tutta Italia; Andrea Franzoso presenta “Ero un bullo”: una storia vera per educare alla legalità; Andrea Franzoso presenta Ero un bullo: una storia vera per educare alla legalit; Andora, lo scrittore Andrea Franzoso presenta il suo libro “Ero un bullo”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Andora: lo scrittore Andrea Franzoso presenta il suo libro “Ero un bullo” nell’ambito di un progetto sulla legalità per le scuole - Nell’ambito del progetto sulla legalità “Mare dentro, ragazzi fuori”, realizzato dalla scuola Primaria di Molino Nuovo di Andora, venerdì 30 maggio, alle ore 8.30, a Palazzo Tagliaferro, incontro con ... 🔗Come scrive imperiapost.it

Il romanzo di Andrea Franzoso “Ero Un bullo” - Daniel allora sceglie di diventare un bullo a scuola e poi un ... loro insegnanti di Educazione civica, ha scritto il libro Viva la costituzione edito sempre da DeAgostini nel 2020. Dopo anni vissuti ... 🔗Da ilsipontino.net

Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro - Nel libro Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro (DeAgostini, 2022), che si occupa con particolare sensibilità dei problemi degli adolescenti, Andrea ... del libro. Scritto con garbo ... 🔗Come scrive sololibri.net

Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro