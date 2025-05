Eric Clapton suona a Milano con una chitarra con i colori della Palestina La canzone Blue Dust è per Gaza | la sua intervista del 2024

Eric Clapton torna a far parlare di sé, suonando a Milano con una chitarra adornata dai colori palestinesi e omaggiando Gaza con la sua canzone "Blue Dust". Dalla sua dedica "Prayer of a Child" alla causa palestinese, il leggendario musicista continua a esprimere il suo sostegno attraverso la musica, come dimostrato anche nelle recenti performance al Lucca Summer Festival. Scopri di più nella sua intervista del 2024.

Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Perché Eric Clapton alla causa palestinese ha dedicato un brano, Prayer of a Child, e perché con la sua Stratocaster dipinta di rosso, verde, nero e bianco è salito sul palco in tante occasioni. Lo aveva fatto lo scorso giugno al Lucca Summer Festival, lo ha fatto anche ieri sera, al Forum di Assago, Milano e per una larga parte del live, da metà e fino alla fine. Un segnale, una presa di posizione quella di Clapton che non è noto per parlare molto durante i concerti ma che sulla situazione di Gaza si era espresso lo scorso anno intervistato da David Spuria, uno youtuber americano che conduce il popolare programma Real Music Observer: “Israele controlla il mondo, Israele tira le fila”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eric Clapton suona a Milano con una chitarra con i colori della Palestina. “La canzone Blue Dust è per Gaza”: la sua intervista del 2024

