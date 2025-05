Eric Clapton suona a Milano con la bandiera della Palestina sulla chitarra

Eric Clapton ha affascinato il pubblico milanese durante il suo concerto al Forum il 27 maggio, utilizzando una Fender decorata con i colori della Palestina. Questo gesto simbolico ha catturato l'attenzione, rendendo l'evento ancora più significativo per i fan, mentre l’artista ha continuato a incantare con il suo inconfondibile stile musicale. Un momento che ha unito musica e attualità in un'atmosfera memorabile.

Una Fender con i colori della Palestina. È quella che ha utilizzato Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi della storia, durante il suo concerto al Forum di martedì 27 maggio, primo dei due concerti in programma a Milano. La chitarra è stata sfoggiata a metà dello show, uno solo...

