Erbacce e degrado in Via Rotolo e frazioni circostanti | la denuncia di ‘Prima Cava’

L'Associazione Prima Cava denuncia il grave degrado e la proliferazione di erbacce in via Rotolo e nelle frazioni limitrofe, richiedendo un intervento immediato da parte della Provincia di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni. Si sollecita la pulizia della Strada Provinciale 129 e delle aree circostanti, tra cui Dupino e Alessia, per garantire un ambiente più vivibile e sicuro per i residenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Associazione Prima Cava lancia un appello alla Provincia di Salerno e al Comune di Cava de’ Tirreni per sollecitare un intervento urgente di pulizia e sfalcio delle erbacce lungo la Strada Provinciale 129 e in tutte le frazioni circostanti, come Dupino, Alessia, Santi Quaranta, Rotolo e Arcara. La situazione, secondo quanto denunciato dai residenti, è diventata pericolosa per la viabilità e per il decoro urbano. A prendere posizione è il presidente dell’associazione, Mirko Giordani: “Le erbacce alte e non rimosse da settimane stanno invadendo la carreggiata in più punti, limitando la visibilità e mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Erbacce e degrado in Via Rotolo e frazioni circostanti”: la denuncia di ‘Prima Cava’

