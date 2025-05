Eravamo in pericolo ma è arrivata la nostra salvatrice | la disavventura di Jacopo Sol di Amici 24 salvato da una fan

Jacopo Sol, concorrente di Amici 24 nella categoria canto, ha vissuto un'inaspettata disavventura a Napoli. Bloccato alla stazione Garibaldi a causa di uno sciopero dei taxi, il giovane artista ha lanciato un appello sui social per cercare aiuto. La sua "salvatrice" è arrivata inaspettatamente, dimostrando quanto siano forti i legami tra i fan e i loro beniamini.

Disavventura per Jacopo Sol, concorrente di Amici 24 per la categoria canto, in squadra con gli Zerbi-Cele. Il cantante si trovava a Napoli e doveva raggiungere l’aeroporto, ma è stato bloccato in stazione Garibaldi a causa dello sciopero dei taxi. Il concorrente ha così lanciato un appello sui social: “Ragazzi sono in stazione Garibaldi a Napoli e c’è lo sciopero dei taxi, c’è un’anima pia con la macchina che può portarci in aeroporto??? – ha chiesto l’ex di Amici su X – Potete salvarmi solo voiiiii, siamo in 3 con bagagli”. Pronta una fan ha subito risposto all’appello: così Jacopo Sol ha postato sui social le storie insieme alla sua “salvatrice”: “È venuta a prenderci e ora stiamo andando in aeroporto, ringraziate tutti Fabiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it