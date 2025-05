Equipaggio della Mare Jonio a processo | aveva salvato 27 migranti

Il processo contro l'equipaggio della Mare Jonio, accusato di aver salvato 27 migranti nel Mediterraneo, si appresta a entrare nel vivo. Il giudice Eleonora Schininnà del tribunale di Ragusa ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, i quali dovranno affrontare accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal profitto. Nel seguente articolo si elencano i nomi degli imputati e i dettagli del caso.

Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà , ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto. Chi va a processo: i nomi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Equipaggio della Mare Jonio a processo: aveva salvato 27 migranti

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Casarini: 'Processo ai soccorsi' - L'equipaggio della nave Mare Jonio, noto per le sue operazioni di soccorso in mare, è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 🔗continua a leggere

