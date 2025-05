Epatite C Piemontese replica ai toni allarmistici di Lopalco | Programma di screening operativo

L'epatite C in Piemonte suscita preoccupazioni, ma la Regione Puglia replica ai toni allarmistici di Lopalco evidenziando il suo programma di screening. Attualmente operativo, il progetto è supportato da risorse adeguate, una pianificazione meticolosa e una costante rendicontazione al Ministero della Salute, dimostrando l'impegno della Regione nell'affrontare questa sfida sanitaria.

“Il programma di screening è pienamente operativo, con risorse ben utilizzate, una pianificazione dettagliata e una rendicontazione costante verso il Ministero della Salute. La Regione Puglia non solo ha attivato tutti i canali previsti dal Piano nazionale, ma ha anche rafforzato il sistema con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Epatite C, Piemontese replica ai "toni allarmistici" di Lopalco: "Programma di screening operativo"

Il Festival della Salute: screening gratuiti e incontri. Ecco il programma - Dal 19 al 24 maggio, Bologna e Casalecchio di Reno ospitano il XVIII Festival della Salute, portando per la prima volta in Emilia-Romagna un evento ricco di incontri, screening gratuiti e iniziative dedicate alla prevenzione e al benessere. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Epatite C, test salivare al Mauriziano - "Perché prevenire è meglio che curare - osserva l'ospedale Mauriziano in una nota -, anche e soprattutto nel caso dell'epatite C". I casi in Piemonte sono circa 13 mila. Se diagnosticata in ... 🔗Come scrive ansa.it

Epatite C, il Piemonte avvia uno screening sperimentale sulla popolazione - Dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 la Regione Piemonte avvierà sul proprio territorio uno screening sperimentale sulla popolazione generale per la ricerca del virus dell’epatite C. In ognuna ... 🔗Riporta novaratoday.it

Epatite C. Ospedale Mauriziano e Associazione EpaC insieme per l’eradicazione - “Sono circa 13.000 le persone colpite da epatite in C in Piemonte, ma, se diagnosticata in tempo, nei Centri di riferimento la guarigione arriva fino al 99%”, evidenzia la nota. Grazie all ... 🔗Da quotidianosanita.it