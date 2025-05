Epatice C l' infezione nascosta e non diagnosticta Lopalco | Dato preoccupante in Puglia

L'infezione da epatite C rappresenta una minaccia silenziosa e ancora non diagnosticata in Puglia, come evidenziato da dati allarmanti sul programma di screening gratuito per l'HCV. Per affrontare questa questione critica, il consigliere regionale Pierluigi Lopalco ha chiesto un'audizione urgente con l'assessore alla Salute e il direttore del dipartimento Salute, al fine di discutere misure urgenti per contrastare questa emergenza sanitaria.

I dati sullo stato di attuazione del programma di screening gratuito per l’Hcv in Puglia sono fortemente preoccupanti. Per questo motivo il consigliere regionale Pierluigi Lopalco ha richiesto un'audizione urgente dell’assessore regionale alla Salute e del direttore del dipartimento Salute, con... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Epatice C, l'infezione nascosta e non diagnosticta. Lopalco: "Dato preoccupante in Puglia"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Epatite C: 2 milioni di persone sottoposte a screening ma resta grande il sommerso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Epatice C, l'infezione nascosta e non diagnosticta. Lopalco: "Dato preoccupante in Puglia" - I dati relativi alla Puglia indice di un grave ritardo: a fronte di oltre 1,1 milioni di cittadini aventi diritto, solo 75.205 hanno spontaneamente eseguito il test, con appena 942 positività (1,25%) ... 🔗Riporta foggiatoday.it

Epatite C: cos’è? Come si trasmette, sintomi iniziali e rischi - Nonostante questo aspetto apparentemente rassicurante, in una grande percentuale dei casi, stimata fino all'85%, l'epatite C continua a minare, a poco a poco, la salute del fegato. Ciò significa che l ... 🔗Scrive my-personaltrainer.it

Epatite C. La cura c’è, basta saperlo - Tutti hanno contratto il virus, con modalità diverse, ma del tutto ordinarie: un tatuaggio, una trasfusione, strumentazione chirurgica non opportunamente sterilizzata, dalla mamma che aveva ... 🔗Da healthdesk.it

EPATITE C: SCREENING GRATUITO PER TUTTI I NATI DAL 1969 AL 1989 | 19/05/2022