Il litorale nord di Nicotera, un'area trascurata e degradata, si trova in uno stato di abbandono che la rende simile a una “Terra di nessuno”. Questo articolo di Enzo Comerci esplora la realtà di un territorio dimenticato e analizza le responsabilità e le opportunità per il Comune di Joppolo, sottolineando l'urgenza di interventi per restituire dignità a una bellezza naturale in pericolo.

di Enzo Comerci * Il litorale Nord del Comune di Nicotera, dal confine del Comune di Joppolo fino a Torre Parnaso compresa, è in una situazione di degrado, di abbandono come se fosse “Terra di nessuno”. Eppure il Comune di Joppolo, che non sempre brilla per la cura del suo territorio, avrebbe fatto carte false per appropriarsi di quella chicca di territorio che sarebbe stata la ciliegina sulla torta del loro Lungomare. Un sito di particolare bellezza naturalistica impreziosito dalla presenza della Torre di avvistamento medievale, che fa parte della storia della città Medmea, anche se per negligenza, irresponsabilità degli amministratori del Comune di Nicotera e di recente anche del Comune di Joppolo, che ne ha acquisito la proprietà per donazione, sta cadendo a pezzi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Enzo Comerci: Nicotera terra di nessuno?

