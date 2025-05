Ente Riserve Foce Sele-Tanagro Luca D’Ambrosio nominato vicepresidente

Luca D’Ambrosio è stato nominato vicepresidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita Marzano. La decisione è stata resa nota dal presidente Antonio Cuomo, in accordo con i membri della giunta. Questa nomina segna un passo importante nella gestione e tutela delle riserve naturali della regione.

Luca D’Ambrosio è stato nominato vicepresidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita Marzano. Lo ha annunciato l’Ente, comunicando che la nomina è stata disposta dal presidente Antonio Cuomo in accordo con i membri della giunta Antonio Forziati, Roberto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ente Riserve Foce Sele-Tanagro, Luca D’Ambrosio nominato vicepresidente

Cosa riportano altre fonti

Bracconaggio nella Riserva Foce Sele-Tanagro: sequestrato richiamo elettronico per quaglie; Bracconaggio Riserva Foce Sele-Tanagro: sequestrato richiamo elettronico per quaglie - Salernonotizie.it; Bracconaggio nel Salernitano: sequestrato richiamo illegale per le quaglie; Capaccio Paestum, controlli anti-bracconaggio: sequestrato richiamo illecito per quaglie. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Ente riserve naturali regionali Foce Sele- Tanagro” e “monti Eremita-Marzano”: nominato il vicepresidente - La decisione è stata presa dal Presidente Antonio Cuomo, in accordo con i membri della giunta, Antonio Forziati, Roberto Paolillo e Gaetano Pascariello ... 🔗Si legge su infocilento.it

Ente Riserve Sele-Tanagro istituisce servizio di vigilanza volontaria - Con delibere commissariali n. 41 e n. 42 del 30 ottobre 2020 l’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita – Marzano” istituisce il proprio Servizio di Vigilanza ... 🔗Lo riporta infocilento.it

Tutela pineta e area protetta Foce Sele Tanagro: incontro a Contursi Terme - Contursi Terme. Salvaguardia della fascia costiera: oggi un incontro fondamentale presso l’Ente Riserve naturali Foce Sele Tanagro. La riunione è stata convocata dal presidente Antonio Cuomo e ha ... 🔗Come scrive vocedistrada.it

Task Force coordinata dall’Ente Riserve