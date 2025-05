Enpa nel mirino dei vandali Gesto vile e intimidatorio

L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) di Meldola ha subito un vile atto di vandalismo con l'abbandono di un sacchetto di feci davanti alla sua sede. Questo gesto intimidatorio non scoraggerà i volontari, che continuano con determinazione le loro attività per la protezione degli animali. La comunità si unisce per condannare simili atti meschini contro chi si impegna per il benessere degli esseri viventi.

L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) di Meldola è stata vittima di un gesto "intimidatorio vile e inqualificabile". I volontari dell’associazione hanno infatti ritrovato un sacchetto di feci maleodoranti, abbandonato davanti alla sede in via Cavour. "Questi atti non fermeranno l’importante opera svolta quotidianamente dall’Enpa e dalle guardie zoofile", ha commentato il sindaco Roberto Cavallucci che si è recato a portare la solidarietà dell’amministrazione comunale. "L’Enpa tutela i diritti degli animali e ci aiuta a far rispettare il regolamento comunale sul benessere e la protezione dei cani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enpa nel mirino dei vandali. "Gesto vile e intimidatorio"

Ne parlano su altre fonti

Enpa nel mirino dei vandali. Gesto vile e intimidatorio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Enpa nel mirino dei vandali. "Gesto vile e intimidatorio" - L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) di Meldola è stata vittima di un gesto "intimidatorio vile e inqualificabile". I volontari dell’associazione hanno infatti ritrovato un sacchetto di feci mal ... 🔗Scrive ilrestodelcarlino.it

Vandali al canile Enpa. Il presidente: "Sono stati i rom", scoppia la bagarre - Enpa Torino, che già in passato aveva chiesto aiuto e più sorveglianza a Comune e forze dell'ordine, sgombererà nei prossimi la struttura: "Chi volesse dare una mano, magari adottando uno dei ... 🔗Riporta torino.repubblica.it

Presepe sul sagrato nel mirino di vandali - L’ira del sindaco Luca Del Gobbo: "Si tratta di un gesto inqualificabile che spero sia stata l’ennesima bravata di qualche sciocco annoiato e che non nasconda dietro un attacco a un simbolo ... 🔗Riporta ilgiorno.it